Baseball: Spiel 5 der MLB World Series heute Nacht live bei DAZN

Anzeige

Das Finale der MLB World Series zwischen den Tampa Bay Rays und den Los Angeles Dodgers geht in die heiße Phase. DAZN berichtet live.

In den Finalspielen um die World Series der Major League Baseball steht es aktuell 2:2 zwischen den Dodgers und Rays. Gespielt wird in dem Modus Best-of-Seven. Der Sieger des heutigen Spiels verschafft sich also eine Art Matchball.

Im Gegensatz zu anderen US- und auch hiesigen Sportarten wird der Titel in der Major League vor Publikum ausgespielt. Allerdings treffen die beiden Kontrahenten ausnahmsweise auf neutralem Platz gegeneinander an. Schauplatz ist Arlington Texas. In dem Globe Field dürfen bis zu 11.000 Zuschauer dem Spektakel beiwohnen.

DAZN zeigt das Spiel 5 der MLB World Series in der heutigen Nacht auf Montag um 1.08 Uhr – das womöglich schon entscheidende Spiel 6 wird in der Nacht auf Mittwoch zur gleichen Uhrzeit statt.