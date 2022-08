Basketball-Legende exklusiv: Zwei Dirk-Nowitzki-Filme in der ZDF-Mediathek

Anzeige

Dirk Nowitzki zählt zu den erfolgreichsten Basketballspielern aller Zeiten. Er hat nicht nur in seiner Heimat, sondern vor allem auch in den USA Legendenstatus erreicht.

Ein Film-Team begleitete Dirk Nowitzki bei seinen letzten beiden Spielen in der NBA und war dabei, als dem deutschen Ausnahmesportler 2022 die höchstmögliche Ehrung eines Spielers in den USA zuteil wurde. Die beiden Filme „Time of your life“ und „41 forever“ von Autor Thomas Pletzinger stehen ab sofort in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Beide Filme befassen sich intensiv mit der Zeit rund um das Karriereende des besten deutschen Basketballers aller Zeiten.

Dirk Nowitzki hat 21 Jahre für die Dallas Mavericks gespielt – niemals zuvor hat ein Spieler so loyal zu seinem Team gestanden – 21 Jahre in der besten Liga der Welt. Er erzielte unglaubliche 12.389 Treffer, erhielt zahllose Auszeichnungen und krönte seine Karriere 2011 mit der langersehnte NBA-Meisterschaft.

