Bei Youtube und DFB-TV: Weitere Algarve-Cup-Spiele live im Netz

In den nächsten Tagen werden auch die weiteren Spiele der DFB-Frauen beim Algarve-Cup ausschließlich live im Internet laufen.

Auch die beiden verbleibenden Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Algarve-Cup werden live im Internet zu sehen sein. Sowohl das Halbfinale am Samstag gegen Titelverteidiger Norwegen in Lagos (18.30 Uhr MEZ) als auch die folgende Partie werden auf DFB-TV und Youtube übertragen.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Bei einem Sieg gegen Norwegen bestreitet die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Mittwoch das Endspiel, bei einer Niederlage folgt am Dienstag das Spiel um Platz drei.

Das zweite Halbfinale bestreiten Neuseeland und Italien.