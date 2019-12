„Beverly Hills, 90210“ und Nachfolger „BH90210“ kommen zu TV Now

Der Serien-Hit aus den 90ern ist zurück: Ab 13. Januar 2020 laufen alle Staffeln bei TV Now. Überdies kommen die Hauptdarsteller in einer neuen Meta-Serie zusammen, in der sie sich selbst spielen.

Die Serie um die Teenie-Zwillinge Brendon (Jason Priestley) und Brenda Walsh (Shannen Doherty), die mit ihrer Familie ins luxuriöse Beverly Hills ziehen, war in den 90er Jahren ein Hit. Ab 13. Januar sind alle zehn Staffeln von „Beverly Hills, 90210“ als Box-Set auf Abruf bei TV Now zu sehen. Damit kann man alle Intrigen, Liebesdramen und Lebenskrisen der Jugendlichen und ihrer neuen Clique erneut erleben.

Zusätzlich zeigt TV Now die sechsteilige Meta-Serie „BH90210“, die die Besetzung ins Jahr 2019 holt und sich selbst spielen lässt. Anlässlich eines Fantreffens in Las Vegas kommen die damaligen Teenie-Stars 19 Jahre nach Serienende wieder zusammen. Sie blicken auf ihre Rollen und das Älterwerden zurück und planen ein Serien-Revival. Doch für die Dreharbeiten gilt es noch einige Hürden zu überwinden, denn verflossene Romanzen und alte Zerwürfnisse sind auch nach Jahrzehnten so schnell nicht vergessen.