Boris Becker: Knast-Doku zeigt Wahnsinn in Wandsworth

Boris Becker muss bis zu zweieinhalb Jahre im Briten-Knast Wandsworth einsitzen. Eine BBC-Doku zeigt den alltäglichen Wahnsinn im berüchtigten Londoner Gefängnis.

Tennis-Legende Boris Becker ist wegen Insolvenzverschleppung zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Diese muss der ehemalige Spitzensportler im Wandsworth Prison verbüßen, einem berüchtigten Londoner Gefängnis. Dass dort mangelhafte Hygiene, enge kalte Zellen und ein schwieriges Klientel auf Becker wartet, hat sich bereits rumgesprochen.

Wie verrückt die Zustände im Wandsworth-Gefängnis tatsächlich sind, zeigt eine BBC-Dokumentation über den Londoner Knast: Tägliche Gewalt zwischen Häfltingen, Drogenhandel- und Missbrauch, eine überfordert erscheinende Besatzung – der knapp halbstündige Film über Boris Beckers unfreiwilliges neues Zuhause erzeugt nicht gerade einen einladenden Eindruck.

Zunächst werden Häftlinge in einem speziellen Ankunftsflügel untergebracht und in die Regeln und Abläufe von Wandsworth eingewiesen. Ob Boris Becker mit ähnlich harten Kalibern in einer Zelle schlafen muss wie denen in der Dokumentation? Die Klatschspalten werden dies wohl in den kommenden Wochen in aller Ausführlichkeit diskutieren.