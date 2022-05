China Doku: Porträt einer Weltmacht. Drei Sendungen sofort verfügbar

Anzeige

China Doku im Dreierpack: Arte zeichnet das Porträt einer Weltmacht und ihres Anführers. Dieser gewinnt immer mehr Einfluss in der Weltpolitik und entscheidet das internationale Geschehen mit.

Xi Jinping ist der mächtigste Mann Chinas seit Mao Tsetung. In bemerkenswert kurzer Zeit hat er ein absolutes Machtsystem etabliert und einen regelrechten Personenkult geschaffen. Unter seiner Führung ist China zu einem wichtigen Global Player und einer führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen.

Doch was sind Xis verborgene Absichten für China? Es ist Zeit, die neuen Spielregeln zu verstehen, die der chinesische Präsident auf internationaler Ebene durchzusetzen versucht.

Die drei Dokumentationen zeigt Arte im Rahmen der Reihe „Thema“ am Dienstag, den 10. Mai, ab 20.15 Uhr. Online verfügbar sind die Dokus über China seit dieser Woche in der Arte-Mediathek.

„Die neue Welt des Xi Jinping„

online auf arte.tv vom 3. Mai bis 30. Mai 2022

Dokumentarfilm Nach „Die Welt des Xi Jinping“, der 2018 mit großem Publikumserfolg ausgestrahlt wurde, hinterfragen die Regisseurin Sophie Lepault und ihr Co-Autor Romain Franklin in ihrem Dokumentarfilm die Weltmachtpolitik des chinesischen Staatschefs. Auch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan setzt Xi Jinping alles daran, dass China als großer Gewinner aus der Corona-Krise hervorgeht.

„Pulverfass Pazifik: Chinas Aufstieg zur Seemacht„

online auf Arte.tv vom 3. Mai bis 5. November 2022

Seit seinem Machtantritt vor zehn Jahren hat Xi Jinping die „nationale Wiedergeburt Chinas“ zu einer Art heiligem Gral erhoben. Getragen wird diese Vision von einem rückwärtsgewandten Nationalismus. Umgesetzt wird sie durch eine zunehmend aggressive Politik im Südchinesischen Meer unter Einsatz sogenannter maritimer Milizen. Droht der gesamten Region ein Konflikt?

„Chinas Arktis-Feldzug„

online auf Arte.tv vom 3. Mai bis 5. November 2022

Durch Chinas Einflussnahme werden derzeit in der Arktis die Karten neu gemischt. Mit wachsendem Selbstbewusstsein vergrößert das Reich der Mitte Stück für Stück seinen Einflussbereich in diesem geopolitisch hochbedeutenden Gebiet. Die Amerikaner sind beunruhigt, die Europäer zögernd, und die Russen reiben sich die Hände. Welche Ziele verfolgt China in der Arktis?

Während man sich Streams wie diese in der Arte-Mediathek stets in bestmöglicher Qualität wünscht, setzen diese Sender bald ihren SD-Übertragungen ein Ende.

Quelle: Arte