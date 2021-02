Claudia Obert kürt heute bei Joyn ihren Traumprinzen

Anzeige

Reality-Star und Society-Lady Claudia Obert hat in der Joyn-Serie „Claudias House of Love“ die große Liebe gesucht. Heute läuft das Finale.

„Willkommen bei ‚Sodom und Gomorrha – die Show'“, kommentierte Peter Rütten aus dem Off den Auftakt von „Claudias House of Love“. Mehrere Folgen, Küsse, Strip-Einlagen, Schoko-Massagen und Streitereien später steht nun das Finale an. Im heutigen Finale entscheidet Reality-TV-Star Claudia Obert, welcher Mann mit ihr das Haus verlässt, um eventuell in eine gemeinsame Zukunft zu starten.

Statt drei dürfen nur zwei Finalisten um Obert kämpfen, kündigt Joyn an. Claudia Obert: „Ich habe mich dazu entschlossen, dass nur die zwei Männer mit mir ins Finale gehen sollen, bei denen ich eine Perspektive sehe. Ich kann mir mit diesen beiden Männern etwas Handfestes vorstellen und dass sie mehr sind als für eine Nacht.“

Die Geschäftsfrau muss sich nun entscheiden zwischen Torsten (53, Norderstedt) und Toni (56, Düsseldorf). Bei Joyn Plus+ ist die finale Folge von „Claudias House of Love“ heute zu sehen. Direkt im Anschluss läuft laut Joyn eine Spezialfolge mit Claudia Obert und dem Gewinner. Endemol Shine Germany hat die Show produziert. Die erste Folge der Sendung kann man übrigens auch ohne kostenpflichtiges Joyn-Abo ansehen.