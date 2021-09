Comedyserie „Willkommen in Flatbush, Brooklyn“ ab Oktober auf Sky

Anzeige

Derber Humor made in Brooklyn: Im Oktober startet die neue Showtime-Comedyserie „Willkommen in Flatbush, Brooklyn“ bei Sky.

Gerade erst um eine zweite Staffel verlängert, startet die erste Staffel der Comedyserie „Willkommen in Flatbush, Brooklyn“ nun auch hierzulande. Sky zeigt die von Kevin Iso („High Fidelity“) und Dan Perlman („That’s my Bus!“) kreierte Serie ab 13. Oktober. Neben der Ausstrahlung bei Sky Comedy ist sie aber auch auf Sky Ticket sowie über Sky Q verfügbar.

„Willkommen in Flatbush, Brooklyn“

Die Showtime-Serie ist eine raue Komödie über das Stadtleben, in der die zwei Hauptdarsteller in ihrer neuen Hood zurechtkommen müssen. Und niemand Geringeres als die zwei Macher der Serie, Dan und Kevin, übernehmen genau diese Rollen. Die zwei langjährigen Freunde versuchen darin, ihre Vorurteile aufzugeben und sich mit anderen in ihrer Umgebung zu connecten.

Die Hauptdarsteller der Serie

„Flatbush Misdemeanors“

Zudem ist die Serie eine Adaption der digitalen Serie „Flatbush Misdemeanors“ von Iso und Perlman. Die erste Folge qualifizierte sich damals sogar für den Oscar. Und wie bei den ursprünglichen Kurzfilmen wurden nun auch viele Rollen mit Schauspielern aus Brooklyn oder dem Viertel Flatbush besetzt. Dazu zählt zum Beispiel auch Kristin Dodson („The Shivering Truth“) in der Rolle der Zayna, einer von Dans freimütigen Schülern.

Die Serie im TV und auf Abruf sehen

„Willkommen in Flatbush, Brooklyn“ startet ab 13. Oktober immer mittwochs ab 21.05 Uhr mit zwei 30-minütigen Episoden pro Woche auf Sky Comedy sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.