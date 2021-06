Dann kommt die Beatles-Doku von Peter Jackson zu Disney+

Anzeige

Beatles-Fans müssen sich bis November gedulden, um das neueste Highlight von Peter Jackson zu sehen.

Die Dokumentation „The Beatles: Get Back“ des „Herr der Ringe“-Regisseurs soll Ende November bei Disney+ erscheinen, wie der Streamingdienst am Donnerstag mitteilte. Statt eines Kinofilms ist eine Ausstrahlung in drei Teilen, jeweils um die zwei Stunden lang, geplant. Zunächst hatte Jackson einen Kinostart im August anvisiert. „Mehr als sechs Stunden lang, wird man die Beatles mit einer Intimität kennenlernen, die man nie für möglich gehalten hätte“, sagte der Neuseeländer in einer Mitteilung.

Für die Doku hatte der Oscar-Preisträger über drei Jahre hinweg bisher unveröffentlichtes Material von 1969 gesichtet, das damals für den Beatles-Spielfilm „Let It Be“ und das gleichnamige Album gedreht worden war. Das Projekt basiert auf über 50 Stunden Exklusivmaterial, das Jackson zuvor als „historische Schatztruhe“ beschrieben hatte. Nach Angaben der Produzenten wurde das Filmprojekt von Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon und Olivia Harrison unterstützt.

