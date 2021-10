„Das Internat“ Staffel 3: Sonya Kraus kehrt heute als Schuldirektorin zurück

Anzeige

Joyn zeigt ab dem 25. Oktober neue Folgen der Serie „Das Internat“, in der es unter anderem Sonya Kraus aus Direktorin zu sehen gibt.

Die Erfolgsserie „Das Internat“ geht auf Joyn mit 24 neuen Folgen in die dritte Staffel. Nachdem die Schülerinnen und Schüler des F.LY vom Ökozentrum wieder zurück im Internat sind, sorgen dort überkochende Gefühle, ein neuer Mitschüler und ein Kurztrip für Trubel. Neben vielen lustigen und schönen Momente erleben sie in dieser Staffel auch viele ernste Situationen, kündigt Joyn an. So greift die Serie relevante Themen wie Catcalling, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Homophobie auf.

Fonsi ist der Neue im Internat und versucht direkt allen Frauen den Kopf zu verdrehen – auch Sportlehrerin Frau Kovac. Neben Fonsi ist auch Direktorin Meyer-Stäblein auf der Suche nach der Liebe und hat das Online-Dating für sich entdeckt. Dabei gerät sie in skurrile und gefährliche Situationen. Und auch für Toni wird es gefährlich. Bei einem Pokerturnier begegnet er neben den YouTube-Stars „Gewitter im Kopf“ auch fragwürdigen Personen und kommt vom Weg ab. Nach einem turbulenten Schuljahr machen die Schülerinnen und Schüler einen Kurztrip nach Salzburg.

Die Stars im „Internat“

Auch in der neuen Staffel der Serie „Das Internat“ sind zahlreiche bekannte Gesichter aus der Social-Media-Welt vertreten: Mario Novembre, Payton Ramolla, Leon Pelz, Lisa Küppers, Marvin Holm, Luana Knöll, Leoo Balys, Lea Mirzanli, Chany Dakota und Finn Schöwing schlüpfen in ihre bekannten Hauptrollen. Zudem gesellen sich Ivana Novembre, Nashawn Schäfer und Laura Marie Soons in der neuen Staffel zum Hauptcast. Auch Sonya Kraus ist in ihrer Rolle als Direktorin Frau Meyer-Stäblein wieder genauso mit von der Partie wie Jana Riva als Sportlehrerin Frau Kovac. Außerdem tauchen in Cameo Rollen Annika Teller, das Duo von „Gewitter im Kopf“ und Influencer „Raed“ in der neuen Staffel auf.

Joyn zeigt ab 25. Oktober 2021 wöchentlich drei neue Folgen der 24-teiligen Serie kostenlos. „Das Internat“ wird entwickelt und produziert von Pantaflix Studios.

