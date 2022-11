„Der Kaiser“: Starttermin auf Sky steht fest

Anzeige

Der Veröffentlichungstermin für den Sky-Original-Film „Der Kaiser“ für Sky Cinema Premieren sowie den Streamingdienst Wow und Sky Q ist nun bekannt.

Franz Beckenbauer gilt als Jahrhundert-Fußballer. Er revolutionierte den Umgang von Sportlern mit den Medien und sorgte auch mit seinem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Der Film mit Klaus Steinbacher („Das Boot“, „Oktoberfest 1900“) in der Hauptrolle zeigt den Werdegang der Ikone von den 60er Jahren bis zum WM-Endspiel 1990 in Rom.

„Der Kaiser“ ab 16. Dezember bei Sky

Weltmeisterschaft 1990. „Jetzt geht’s raus und spielt`s Fußball!“, sagt der Chef. Die Jungs wissen, was er meint. Als Franz Beckenbauer in den 60er-Jahren das Zaubern anfing, sah die Pille noch aus wie ein Medizinball. Auf dem Trikot stand nur eine Zahl und Fußball war das herrlichste Spiel der Welt. Von den Jugendtagen in München bis zum WM-Sieg 1990 in Italien begleitet „Der Kaiser“ den Aufstieg Franz Beckenbauers vom Spieler-Ass zur Trainer-Legende.

Hauptdarsteller Klaus Steinbacher: „Franz Beckenbauer spielen zu dürfen, war eine große Ehre. Sein fußballerisches Talent und seine charmante Leichtigkeit haben mich schon immer fasziniert. Eine absolute Traumrolle: Ich durfte Fußball spielen, ‚Gute Freunde kann niemand trennen‘ singen und zweimal Weltmeister werden. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuschauer das spüren werden.“

Erster Trailer zu „Der Kaiser“ jetzt verfügbar

„Der Kaiser“ startet am 16. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und ist mit Sky Q sowie Streamingservice Wow abrufbar. Der Trailer, den Sky heute veröffentlicht hat, ist über folgenden Youtube-Link zu erreichen: https://youtu.be/9KcQZwGwovI

