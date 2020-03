Die besten Podcasts zu Film, Fernsehen und Serien

Auch die größten Film- und Serienjunkies können nicht den ganzen Tag auf die Mattscheibe schauen. Zur Abwechslung bieten sich da Podcasts an. Sie liegen aktuell voll im Trend und bieten eine enorme Themenvielfalt. Die Zielgruppe erstreckt sich über alle Generationen. Um bei der Vielzahl an verfügbaren Formaten nicht den Überblick zu verlieren stellen wir Dir hier eine Auswahl der besten Podcasts aus dem Themenbereich Film, Fernsehen und Serien vor:

Immer up-to-date: Der heute journal Podcast

Wer wertvolle Bildschirmzeit nicht für Nachrichten, sondern lieber für die Lieblingsserie nutzen möchte, dem sei der heute journal Podcast ans Herz gelegt. So kann man sich auch während der Bahn- oder Autofahrt fundiert informieren. Hier gibt es analog zur gleichnamigen TV-Sendung aktuelle Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Sport, zudem verständliche Erklärungen zum weltweiten Tagesgeschehen. Eine Folge des täglich erscheinenden Formats dauert durchschnittlich eine halbe Stunde.

Einer für alle: Streamgestöber

Der Podcast Streamgestöber erscheint jeden Mittwoch und beleuchtet Serien und Filme. Hier erhältst du hörenswerte Updates zu gehypten Formaten und bislang noch unbekannten Geheimtipps. Das Team von Streamgestöber durchforstet dafür sowohl Kinos als auch Streamingdienste. Unterstützt wird die Sendung von einem Team aus TV- und Filmredakteuren, die interessante Insights und spannendes Fachwissen bieten. Hörer haben zudem die Möglichkeit, live während der Sendung per WhatsApp Sprachnachricht mitzudiskutieren.

Vergiss die Sendung mit der Maus: Kack- und Sachgeschichten

Hört sich komisch an, ist es auch: Der Podcast der drei Jungs von Kack- und Sachgeschichten beschäftigt sich vorwiegend mit Spinnereien aus der Film- und Serienwelt. Eine äußerst unterhaltsame Mischung aus Blödsinn, echtem Mehrwert und cineastischem Fachwissen. Neben albernen Anekdoten und derben Sprüchen liefert das Team Fred Hilke, Tobi Aengenheyster und Richard Ohme auch gut recherchierte Hintergründe und stellt interessante Fragen. Nicht umsonst wurde der Podcast für den Podcast Preis 2019 nominiert.

Nicht nur für Gamer: Bada-Binge

Bada-Binge ist der Stream- und Serien-Podcast von Rocket Beans TV, dem beliebten Magazin für Gaming und Popkultur. Die Moderatoren Schröck und Donnie reden in dem Talkformat alle zwei Wochen über alles, was das Herz eines Serienjunkies höher schlagen lässt. Dabei geht es auch öfter mal um die kleinen Details, die eigentlich niemandem auffallen. In dem einstündigen Format werden neue und alte Serien, die besten Charaktere oder schlechtesten Dialoge besprochen. Perfekter Nerd-Talk zum Abschalten.

Harte Schnitte: Cuts – der kritische Film-Podcast

Journalist und Filmkritiker Christian Eichler lädt einmal pro Woche zu einer rund 45-minütigen Diskussion über Film, Stream und Serien. Bei Cuts wird aber auch eine Brücke zu politischen Themen geschlagen. Denn Filme und Serien sind immer auch ein Spiegel der aktuellen Gesellschaft. So streitet sich Eichler mit seinen Gästen – bestehend aus Freunden, Kritikern und Journalisten – über filmische Werke und deren Bezug zu Identitätspolitik, Rassismus, Ängsten, Hoffnungen und vieles mehr. Ein idealer Podcast für alle, die mehr vom Film wollen, als nur eine Sternewertung.

Weitere gute Podcasts

Wem das noch nicht genug Tipps sind, der sollte sich selber auf die Suche nach einem geeigneten Podcast begeben. Dabei kann man sich zum Beispiel gut an den Auszeichnungen für besonders hochwertige Podcasts orientieren. Diese werden von staatlichen Medien mit eigenen Formaten genauso gefördert wie von den großen Online-Plattformen, beispielsweise Spotify. Ein umfassendes Angebot bieten auch Plattformen wie fyeo, das sich als „Netflix für Podcasts“ versteht. Hier findet man geprüfte und teilweise exklusive Inhalte. Die Formate reichen von ausführlichen Talks, über sachliche Dokus bis zu echten Blockbustern, die einen am Smartphone oder dem heimischen PC mitfiebern lassen.