„Die Discounter“: Neue Serie von Christian Ulmen jetzt bei Prime Video

Alltags-Chaos im Supermarkt: Die neue Christian-Ulmen-Serie „Die Discounter“ ist ab sofort bei Prime Video verfügbar.

Im Feinkost Kosinski in Hamburg-Altona wird nicht nur eingekauft; es wird gevögelt, gefeiert, gefetzt, verliebt, sich gehasst und zwischendurch auch ein bisschen gearbeitet. So beschreibt Amazon Prime Video die erste Staffel der neuen Serie „Die Discounter“.

Produziert von Christian Ulmen („Jerks“) und Carsten Kelber („Jerks“) für Pyjama Pictures, zeigt die Amazon Exclusive Serie eine Gruppe junger Supermarktmitarbeiter beim ganz normalen Wahnsinn zwischen Ladenöffnung und Ladenschluss. Alle 10, zirka viertelstündigen, Episoden starten am 17. Dezember exklusiv bei Prime Video.

„Die Discounter“ – zwischen Mockumentary und Impro

Zwischen Mockumentary und Improvisation folgt „Die Discounter“ einer Gruppe um „den Neuen“ Titus (Bruno Alexander): Peter (Ludger Bökelmann), Flora (Rapperin Nura Habib Omer), Samy (David Ali Rashed), Lia (Marie Bloching) und Pina (Klara Lange) im Feinkost Kolinski in Hamburg Altona. Unter der Leitung von Filialleiter Thorsten (Marc Hosemann) wird es im Supermarkt nie langweilig – Katastrophen und Dramen sind dabei vorprogrammiert. Unzufriedene Kunden, stehlende Mitarbeiter, eine Mäuseplage und schlechte Bilanzen machen den Alltag im Discounter zudem jeden Tag erneut zu einem Tanz auf dem Vulkan. Die verkrampfte stellvertretende Filialleiterin Pina und der hilflose Sicherheitschef Jonas scheinen die Einzigen zu sein, die ein Interesse daran haben, den Laden am Laufen zu halten, doch selbst sie stoßen im alltäglichen Chaos des Supermarkets bald an ihre Grenzen.

Text: Amazon/ Redaktion: JN, RS

