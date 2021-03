Die Grammy-Verleihung heute nacht im kostenlosen Livestream

Anzeige

Zum 63. Mal werden in der Nacht zum Montag die US-Musikpreise Grammys verliehen. Mit neun Nominierungen geht die US-Sängerin Beyoncé als Favoritin in die Preis-Gala.

Ebenfalls mehrere Nominierungen haben unter anderen Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. Rund 13 000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger.

Die Verleihung hatte ursprünglich bereits Ende Januar stattfinden sollen, war wegen der zugespitzten Corona-Lage in Los Angeles dann aber in den März geschoben worden. Bei der von Comedian Trevor Noah moderierten Gala sollen unter anderem die Musik-Stars Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B auftreten. Im Vorprogramm spielten unter anderem der ebenfalls nominierte Pianist Igor Levit.

MagentaTV zeigt Grammy-Verleihung heute nacht live

Die Telekom bringt den weltweit wichtigsten Musikpreis live und exklusiv vom Staples Center Los Angeles in die heimischen vier Wände. So können Musikfans in Deutschland die Liveshow in der Nacht zu Montag (ab 01.00 Uhr MEZ) bei MagentaMusik 360 sowie bei MagentaTV erleben. Für Alle, die die Nacht nicht zum Tag machen wollen, gibt es die Show am 15. März ab 20.15 Uhr als Wiederholung beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV und auf Abruf bei MagentaMusik 360.