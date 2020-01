Die Netflix Top 10 2019

Netflix hat eine Liste der 10 erfolgreichsten Filme und Serien für das Jahr 2019 in Deutschland herausgegeben.

Obwohl die Serie „The Witcher“ erst am 20. Dezember 2019 auf Netflix startete, hat sie sich auf Platz 1 der Netflix-Hits des letzten Jahres in Deutschland geschoben. Auf Platz 2 befindet sich „6 Underground“ – ein US-amerikanischer Actionfilm. Den 3. Platz nimmt die spanische Serie „Das Haus des Geldes“ ein.

In der Fantasyserie „The Witcher“ spielt Henry Cavill den geheimnisvollen Hexer Geralt von Riva. Sein Job: Monster töten. Drei Handlungsstränge in unterschiedlichen Zeitebenen laufen parallel ab und werden am Ende verknüpft.

„6 Underground“ ist ein Actionfilm von Michael Bay, der ebenfalls erst im Dezember startete. Ryan Reynolds spielt „One“, einen amerikanischen Milliardär. Um das Böse in Form von Terroristen und Kriminellen zu bekämpfen, rekrutiert er fünf andere Menschen, die ihr altes Leben hinter sich lassen müssen.

Die 3. Staffel der spanischen Erfolgsserie „Das Haus des Geldes“ wurde im Juli auf Netflix veröffentlicht. In den beiden ersten Staffeln spielt der Überfall von acht Spezialisten um den mysteriösen „Profesor“ auf die spanische Banknotendruckerei eine Rolle. In Staffel 3 wird nun die spanische Zentralbank anvisiert.

Auf Platz 4 bis 10 befinden sich außerdem noch „Murder Mystery“, „Triple Frontier“, „Jumanji: Willkommen im Dschungel“, „Sex Education“, „Isn’t It Romantic“,“Stranger Things“ und „The Irishman“.