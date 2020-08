„Die Pochers hier!“ heute erstmals im Livestream

Anzeige

Heute präsentieren die Pochers ihr Podcast-Baby zum ersten Mal live aus einem Autokino.

Eine eigene TV-Show, jetzt noch ein eigener Podcast: Comedian Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira lassen keine Sparte aus. Am heutigen 14. August ab 20 Uhr streamt Give me live! erstmals exklusiv und kostenlos eine Liveshow des Podcasts. Die Show findet im „Autokino Kulturwasen in Stuttgart“ statt.

In ihrem neuen Audio Now Podcast „Die Pochers hier!“ geben Oliver und Amira tiefe Einblicke in ihr Leben und erzählen, was die Woche über bei ihnen passiert ist und was sie beschäftigt. Wer den beiden in sozialen Medien folgt, weiß jetzt schon, dass es einiges zu berichten gibt. Oliver Pocher verspricht auch in Stuttgart die schonungslose Wahrheit und Amira sieht sich schon die Scherben zusammenkehren.

Givemelive.de ist der neue Live-Streaming-Guide der Mediengruppe RTL Deutschland, der im Mai an den Start ging. Der Streamingdienst will den Nutzern die Auswahl durch einen kuratierten Überblick der digitalen Livestream-Events erleichtern. Der Audio Now Podcast „Die Pochers hier!“ sprang innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung auf Platz 2 der iTunes Charts. Mit so viel positiver Resonanz sind Amira und Oliver nun bereit, den Fans ihr Wochenupdate live in sommerlicher Autokino-Atmosphäre zu präsentieren.