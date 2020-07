„Die Sex-Klinik“: Neue Aufklärungsdoku bei TVNow

Anzeige

TVNow lädt zur Sexualsprechstunde. Im August dreht sich in der neuen Doku „Die Sex-Klinik“ alles rund um Stellungen, Krankheiten und Geschlechtsteile.

Am 18. August soll die Doku online gehen. In „Die Sex-Klinik“ werden eine Sexualtherapeutin, eine Gynäkologin sowie ein Facharzt für Urologie die menschliche Lust ergründen. Wie der Sender bekanntgibt, soll es dabei unter anderem um Internet-Pornos, die ideale Größe der Geschlechtsteile und das Unwissen über Geschlechtskrankheiten gehen. Über intime Probleme und Lösungen aller Art soll in der Doku offen, ehrlich und direkt gesprochen werden, so TVNow.

In der „Sex-Klinik“ empfangen die Ärzte männliche und weibliche Patienten in „lockerer Atmosphäre“ und stellen sich gemeinsam den jeweiligen Diagnosen und Intim-Problemen. Zwei der Expertinnen und Experten stellt der Sender bereits im Vorfeld vor. So handelt es sich bei dem Urologen um Volker Wittkamp. Der Facharzt wurde unter anderem als Autor des Sachbuch-Bestsellers „Fit im Schritt – Wissenswertes vom Urologen“ und durch seine Auftritte in der „Klinik am Südring“ bekannt.

Dr. med. Sheila de Liz ist hingegen Gynäkologin. Die gebürtige US-Amerikanerin betreibt seit 2006 eine eigene Praxis in Wiesbaden und hat ebenfalls ein Sachbuch mit dem Titel „Unverschämt: Alles über den fabelhaften weiblichen Körper“ verfasst. Gemeinsam mit Volker Wittkamp betreibt de Liz außerdem den TikTok-Kanal „@doktorsex“.

„Die Sex-Klinik“ wurde von den RTL Studios produziert und wird exklusiv auf TVNow Premium und Premium+ zu sehen sein.