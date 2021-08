Disney+ endlich auch mit den „Dinos“

Anzeige

Die Serie aus Jim Hensons weltberühmter Puppenfabrik fehlte bisher im Portfolio von Disney+. Ab September kommen „Die Dinos“ aber nun endlich zu dem Streamingdienst.

Zum Start von Disney+ erwarteten viele Nutzer ein Comeback ihrer Lieblingsserien. Während so manche Interessen tatsächlich gestillt wurden, mussten sich Fans von den „Dinos“ jedoch gedulden. Lange gedulden. Aber nun ist es so weit.

Ab 22. September bringt Disney+ auf einen Schlag alle Folgen der Kultserie zurück. „Die Dinos“ waren für ihren für Walt Disney-Verhältnisse spitzzüngigen Humor bekannt. Ein Aspekt der ihnen ein große Folgschaft bescherte. Sie waren so etwas wie die „Simpsons“ in (Dino-)Puppenform. Das Format war eines der letzten Projekte die der legendäre Jim Henson („Sesamstraße“, „Muppets“) erdachte. Dessen Sohn Brian führte Hensons Werk nach dessen unerwartet frühen Tod im Alter von nur 53 Jahren ab 1990 fort. So wurden „Die Dinos“ dann 1991 doch noch Wirklichkeit. Ab Oktober 1993 lief die Serie auch hierzulande bei der ARD. Bis 1994 wurden 65 Folgen in vier Staffeln produziert.

Übrigens: Seit diesem Monat ist auch noch eine weitere Kultserie aus den 90ern nach langer Wartezeit schlussendlich bei Disney+ gelandet: „Balu und seine Crew“.