„Django“: die neue Western-Serie ab heute bei Sky und Wow

Anzeige

Sky belebt Sergio Corbuccis Kult-Western „Django“ in einer neu produzierten Serie wieder. Der Streaming-Start der Western-Action ist heute.

Anzeige

Wenn Django seine Gatling aus dem Sarg holt, heißt es für seine Gegener nur noch RATTATTATAT, bis der Boden von Leichen übersät ist und Django gelassen über die leblosen Kröper stapft – so war es bei Sergio Corbuccis Western-Klassiker von 1966.

Die neue Western-Serie „Django“ orientert sich eher lose am Original und ist eine Produktion von Sky und Canal+. Die ersten Episoden stehen ab heute, den 17. Februar immer freitags in wöchentlichen Doppelfolgen auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q zum Abruf bereit. Ab 21. Februar gibt es immer dienstags um 20.15 Uhr eine Doppelfolge auf Sky Atlantic, auch in UHD und wahlweise mit deutschen und englischen Untertiteln.

Der neue „Django“ von Sky:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Texas, in den späten 1800-Jahren: Der erschöpfte Cowboy Django ist auf der Suche nach seiner Tochter, von der er glaubte, sie bei einem Massaker verloren zu haben. Ihrer Spur folgend, landet er in New Babylon, einer Stadt am Grunde eines Kraters, in der alle Außenseiter willkommen sind und alle ein gleichberechtigtes Leben in Freiheit führen.

Hier findet er seine inzwischen 20-jährige Tochter Sarah wieder, die kurz vor der Hochzeit mit John Ellis, dem Gründer von New Babylon, steht. Sarah glaubt, ihr Vater wäre schuld am Massaker, bei dem ihre Familie starb, während Django im Krieg war. Sie verlangt, dass er sofort die Stadt verlässt. Doch Django gibt nicht auf und versucht alles, um eine zweite Chance zu bekommen. Dabei wird er zu einem wertvollen Verbündeten von John Ellis, der seine Stadt vor den Angriffen Elizabeth Thurman verteidigen muss.

Sky spendiert „Django“ hochwertigen Cast

„Django“ ist eine zehnteilige TV-Serie und eine freie, moderne Adaption von Sergio Corbuccis gleichnamigen, epischen Kult-Western. In der Titelrolle ist Matthias Schoenaerts zu sehen. Nicholas Pinnock spielt John Ellis, den visionären Gründer der Stadt New Babylon. Lisa Vicari („Dark“) ist als Djangos Tochter Sarah und Noomi Rapace verkörpert John Ellis‘ mächtige und skrupellose Gegnerin Elizabeth Thurman.

Die ersten vier Episoden entstanden unter der Regie von Francesca Comencini („Gomorrha – die Serie“), die auch als künstlerische Leiterin der Serie fungierte. David Evans („Downton Abbey“) und Enrico Maria Artale („Romulus“) führten bei den Episoden fünf bis zehn die Regie. Gefilmt wurde in Rumänien, zwischen Racos, Bukarest und in der Donauregion.

©[2021] / Sky UK Limited / Cos Aelenei – Lisa Vicari spielt Djangos Tochter Sarah

Autoren von „Gomorrha – Die Serie“ schreiben auch für „Django“

„Django“ ist eine italienisch-französische Koproduktion, kreiert und geschrieben von Leonardo Fasoli („Gomorrha – Die Serie“; „ZeroZeroZero“) und Maddalena Ravagli („Gomorrha – Die Serie“).

Der belgische Schauspieler Matthias Schoenaerts wurde durch seine Rollen in „The Danish Girl“, „The Mustang“, Bullhead“ und „Der Geschmack von Rost und Knochen“ berühmt. Nicholas Pinnock, Schauspieler und Gründer von Silver Milk Productions, spielte in den Kinofilmen „The Last Tree“ und „Dark Encounter“ mit sowie in den TV-Serien „Counterpart“, „Top Boy“, „Fortitude“, „Marcella“ und „For Life“.

Die Deutsche Lisa Vicari kennt man aus der Serie „Dark“, „Luna“ und „Das Haus“. Noomi Rapace kennt man vor allem als Lisbeth Salander aus der „Millenium Trilogie“ sowie aus „Prometheus – Dunkle Zeichen“, „Sherlock Holmes – Dunkle Schatten“ sowie den Independent Filmen „Daisy Diamond“ und „Lamb“.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Django Serie: Sky