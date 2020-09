Doku über Deutschlands Opernstar Jonas Kaufmann ab heute bei Prime

Anzeige

In der Dokumentation „Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat“ können Prime-Mitglieder musikalische Highlights erleben und Einblicke in das Privatleben des weltbekannte deutschen Opernsängers gewinnen.

International bekannt wurde Jonas Kaufmann durch sein Debüt an der Metropolitan Opera New York 2006 in La Traviata. Seitdem hat er viele musikalische Erfolge zu verzeichnen. Seine ständigen Begleiter, Medien Manager Thomas Voigt und Liedbegleiter Helmut Deutsch ergänzen den roten Faden des Films mit persönlichen Eindrücken zu Jonas Kaufmanns Werdegang, vom Anfang seiner Karriere bis hin zur internationalen Erfolgsgeschichte.

In der Dokumentation spricht Jonas Kaufmann über sein Leben als Opernstar auf den großen Bühnen dieser Welt – und sein Leben als Familienmensch. Denn abseits der Weltbühnen führt der preisgekrönte Opernstar Jonas Kaufmann ein zweites Leben: Als Familienvater, leidenschaftlicher Koch und Krimi-Fan. Zum ersten Mal lüftet das Amazon Exclusive „Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat“ den Vorhang zum Privatleben des Meister-Tenors in seinem privaten Haus in Bayern.

Der Dokumentarfilm ist ab dem heutigen 23. September in Deutschland und Österreich exklusiv bei Prime Video zu sehen.