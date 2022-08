„Ein guter Mensch“: Türkischer Erfolgskrimi „Sahsiyet“ ab sofort in ARD Mediathek

Anzeige

Der Erfolgskrimi „Sahsiyet“ kommt als „Ein guter Mensch“ im türkischen Originalton und in Synchronfassung erstmals frei verfügbar nach Deutschland.

Haluk Bilginer, einer der bekanntesten und erfolgreichsten türkischen Schauspieler, spielt in der aus dem Jahre 2018 stammenden Serie „Ein guter Mensch“ den am Alzheimer erkrankten und sich auf einem Rachefeldzug befindenden Agâh Beyoglu. Für seine schauspielerische Leistung in dieser Rolle gewann er 2019 den Emmy.

Emmy-Preisträger Haluk Bilginer in der Hauptrolle

Als beim früheren Gerichtsschreiber Agâh (Haluk Bilginer) die Alzheimer-Krankheit im Anfangsstadium festgestellt wird, plant er einen Rachefeldzug gegen die Täter eines ungesühnten Verbrechens. Die Zeit wird knapp, denn seine Erinnerungen schwinden. Ihm ist dabei immer auf der Spur die junge Polizistin Nevra (Cansu Dere). Die zwölfteilige türkische Krimiserie „Ein guter Mensch“ (im Original: „Sahsiyet“) ist international von Kritikern mit Lob überschüttet worden.

„Sahsiyet“, alias „Ein guter Mensch“, wird auf Deutsch und Türkisch angeboten

Sie ist jetzt in der ARD-Mediathek im türkischen Originalton und der deutschen Synchronfassung verfügbar.

