El Clásico live bei DAZN: Heute Nachmittag Barca gegen Real

Anzeige

Das ewige Duell der beiden Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid geht in der spanischen Primera División am heutigen Samstag in die nächste Runde.

Im Blickpunkt steht wie immer Weltfußballer Lionel Messi – bei Real zählt Nationalspieler Toni Kroos zu den Schlüsselspielern. Wer von beiden das bessere Ende für sich behalten wird, ist am heutigen Nachmittag live ab 16 Uhr bei DAZN zu sehen.

Die Liga-Generalprobe verlief für beide Clubs schlecht. Real verlor gegen Aufsteiger FC Cadiz, Barcelona patzte beim FC Getafe. In der Champions League rehabilitierte sich Barcelona am Dienstag mit einem 5:1 gegen Ferencváros Budapest, während Real am Mittwoch gegen Schachtjor Donezk durch ein streckenweise blamables 2:3 tiefer in die Krise rutschte.

In den für ihr wankelmütiges Temperament bekannten Gazetten der iberischen Halbinsel wurde sogar hier und da schon über ein Ultimatum für Star-Trainer Zinedine Zidane gemunkelt.