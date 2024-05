European League Finals: Das Handball-Wochenende bei Dyn

Dyn lädt am Samstag und Sonntag zum großen Handball-Wochenende und begleitet die Spiele der European League Finals in Hamburg live.

Die Dyn-Moderatorin Anett Sattler wird für Dyn live aus einem Studio in der Barclays Arena mit wechselnden Gästen und Handball-Persönlichkeiten durch das Wochenende führen, kündigte die Plattform an. Währenddessen sollen Hannah Nitsche und Finn-Ole Martins die Stimmen und Emotionen der Spieler, Trainer und Offiziellen direkt auf der Platte einfangen.

Karsten Petrzika und Finn-Ole Martins nennt Dyn als Kommentatoren für die beiden Halbfinal-Partien am Samstag. Das Spiel um Platz Drei sowie das Finale des europäischen Turniers am Sonntag sollen dann Gari Paubrandt und Lennart Wilken-Johannes kommentieren. Pascal „Pommes“ Hens wird als Experte dabei sein. Dyn will alle Spiele jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn übertragen.

Darüber hinaus kündigt der Streaming-Anbieter eine Sonderfolge der „Auszeit“ am 22. Mai an, in der Anett Sattler mit Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin, Kevin Møller von der SG Flensburg-Handewitt und Patrick Groetzki von den

Rhein-Neckar Löwen über das Finalturnier spricht.

EHF European League Finals Men: das Handball-Wochenende bei Dyn

Samstag, 25.05.2024

Halbfinale1 – 14:30 Uhr Sendestart

SG Flensburg-Handewitt vs. Dynamo Bukarest – Kommentar Karsten Petrzika | Moderation Anett Sattler und Hannah Nitsche | Experte Pascal Hens

Halbfinale 2 – 17:30 Uhr Sendestart

Rhein-Neckar Löwen vs. Füchse Berlin – Kommentar Finn-Ole Martins | Moderation Anett Sattler und Hannah Nitsche

Sonntag, 26.05.2024

Spiel um Platz 3 – 14:30 Uhr Sendestart

Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2 – Kommentar Gari Paubandt | Moderation Anett Sattler und Finn-Ole Martins

Finale – 17:30 Uhr Sendestart

Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 – Kommentar Lennart Wilken-Johannes | Moderation Anett Sattler und Finn-Ole Martins | Experte Pascal Hens

