Exklusiv bei MagentaSport: 3. Liga macht heute schon weiter

Die dritte Liga ist am Wochenende verspätet aus der Corona-Pause zurückgekehrt – nicht ohne dabei Nebengeräusche zu verursachen. Aber heute und morgen geht es exklusiv bei MagentaSport schon weiter.

Es wird nicht die letzte Englische Woche sein, die die dritte Liga einlegen muss, um die Saison halbwegs in einem absehbaren Zeitraum abzuschließen. Der 29. Spieltag ist auf jeweils fünf Spiele an diesem Dienstagabend und am morgigen Mittwoch aufgeteilt. Davon wird dieses Mal keine Begegnung im Free-TV gezeigt. Exklusiv bei MagentaSport laufen daher heute folgende Spiele:

Ürdingen – Meppen (19 Uhr)

Würzburg – Magdeburg (19 Uhr)

Viktoria Köln – Zwickau (19 Uhr)

Rostock Mannheim (20.30 Uhr)

Unterhaching – Ingolstadt (20.30 Uhr)

Am Mittwoch folgen dann noch diese Partien:

Duisburg – Jena (19 Uhr)

Halle – Braunschweig (19 Uhr)

Bayern München II – Münster (19 Uhr)

Kaiserslautern – 1860 München (20.30 Uhr)

Chemnitz – Großaspach (20.30 Uhr)

Am Wochenende folgt dann der 30. Spieltag wieder mit frei empfangbaren Übertragungen in der Dritten Programmen der ARD.