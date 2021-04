„Faking Hitler“ mit Bleibtreu und Eidinger kommt noch 2021

Anzeige

Die Serie über die gefälschten Hitler-Tagebücher mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu kommt wahrscheinlich schon Ende 2021 ins Programm.

Die sechsteilige Serie mit dem Arbeitstitel „Faking Hitler“ stehe voraussichtlich ab Ende 2021 bei TV Now zum Streamen bereit. Dies teilte die Produktionsfirma Ufa Fiction am Mittwoch in Potsdam mit. Gedreht wird demnach seit vergangener Woche in Düsseldorf. Auch in Hamburg sollen Dreharbeiten stattfinden.

Eidinger ist als „Stern“-Journalist Gerd Heidemann und Bleibtreu als Fälscher Konrad Kujau zu sehen. Sinje Irslinger spielt die „Stern“-Redakteurin Elisabeth Stölzl, Ulrich Tukur ihren Vater mit NS-Vergangenheit und Daniel Donskoy einen jüdischen Nazi-Jäger.

„Die bereits bekannte Episode deutscher Mediengeschichte wird in der neuen Serie um aktuelle Themen wie Fake News, die Verharmlosung des Nationalsozialismus sowie die Verführbarkeit von Menschen erweitert“, hieß es von Ufa Fiction. Im April 1983 veröffentlichte das Magazin „Stern“ vermeintliche Tagebücher von Adolf Hitler, die sich nur wenige Tage nach der Veröffentlichung als Fälschung herausstellten.

Die Serie beruht auf der „Stern“-eigenen Podcast-Serie „Faking Hitler“. Was die Produktion angeht, so bleibt alles in der Bertelsmann-Familie. Der „Stern“ gehört zu Gruner und Jahr und somit ebenso zu Bertelsmann wie die Ufa. Auch die RTL-Mediengruppe mit TV Now gehört zum Konzern.

Die Serie ist Teil der Genre-übergreifenden Fiction-Offensive von TV Now (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).