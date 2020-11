Filme zum kleinen Preis: Disney kündigt große Weihnachtsaktion an

Anzeige

Disney hat heute eine große Weihnachtsaktion für 2020 angekündigt. Dabei soll man nächsten Monat zahlreiche Filme zum kleinen Preis downloaden können.

Mit dieser Aktion will Disney allen Fans die Gelegenheit bieten, die eigene digitale Filmsammlung aufstocken zu können. Vom 14. Dezember bis 12. Januar soll die Weihnachtsaktion stattfinden. Das Angebot soll dabei von alten Disney-Klassikern über aktuelle Disney- und Pixar-Animationsfilme reichen.

Unter anderem sind „Die Eiskönigin2“, „Mary Poppins‘ Rückkehr“ sowie die Neuverfilmungen von „Aladdin“ und „König der Löwen“ Teil der Aktion. Über 70 Filme will Disney in besagtem Zeitraum zu reduzierten Preisen anbieten.

Wie der Konzern heute ankündigt, werden die verschiedenen Titel ab dem 14. Dezember bei den teilnehmenden Streaming-Plattformen angeboten. Dazu gehören Amazon Prime Video, Apple TV, Sky Store, Videoload (Telekom), Maxdome Store, Rakuten TV, Chili TV und Sony Playstation.

Eine Alternative zu der diesjährigen Disney Weihnachtsaktion bietet darüber hinaus bekanntlich die Streamingplattform Disney+. Dort sind die verschiedenen Filme der Aktion ohnehin in digitaler Form zum Streamen verfügbar. Ein Abo kostet monatlich 6,99 Euro. Die Weihnachtsaktion richtet sich also offenbar eher an Filmfans, die nicht bei dem Streamingdienst registriert sind.