Formel-1-Saisonfinale diese Wochenende auf Sky und Wow

Sebastian Vettel verabschiedet sich aus der Königsklasse. Das Saisonfinale der Formel 1 wird am Wochenende live und exklusiv auf Sky und Wow übertragen.

Obwohl der Fahrer-Weltmeister und der Weltmeister der Konstrukteure bereits vor dem letzten Rennen der Formel-1-Saison 2022 feststehen, erwartet die Fans der Königsklasse am Wochenende ein absolutes Highlight: Sebastian Vettel bestreitet auf dem Yas Marina Circuit sein 299. und letztes Rennen in der Formel 1. Nach knapp 16 Saisons, vier Weltmeister-Titeln und 53 Siegen verabschiedet sich der 35-jährige Heppenheimer als einer der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten.

Der Grand Prix von Abu Dhabi live bei Sky Sport F1

Sky überträgt am Wochenende dabei den Grand Prix von Abu Dhabi live und exklusiv auf dem Motorsportsender Sky Sport F1. Außerdem werden bis Sonntag alle Live-Sessions der Formel 1 und der Formel 2 auf Sky Sport UHD auch in UHD HDR übertragen.

Die große Karriere des Vierfach-Weltmeisters will Sky am Samstag nach dem Qualifying in „4 ever Seb!“ noch einmal würdigen. In der Live-Sendung werden neben Sebastian Vettel selbst, den Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock auch zahlreiche Kollegen und Weggefährten aus dem Paddock zu Gast sein. Darüber hinaus lässt Sky über das komplette Renn-Wochenende nochmal die größten Momente der Karriere des Deutschen Revue passieren, unter anderem mit seinen größten Rennen und den vier Championship Races in voller Länge sowie Zusammenfassungen seiner Weltmeister-Saisons.

Hinzu kommt die Sonder-Sektion „Goodbye Seb!“ auf Sky Q. Hier stehen unter anderem alle vier Rennen, in denen Vettel seiner vier Weltmeister-Titel feiern konnte auf Abruf zur Verfügung.

Formel 1 und Formel 2 von Freitag bis Sonntag auf Sky Sport UHD und Wow

Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Zudem hat Sky die Anzahl an Live-Stunden in UHD verdoppelt und überträgt ausgewählte Rennwochenenden komplett in UHD-Bildqualität. Auch auf dem Streamingdienst Wow werden die Live-Sport-Events der Formel 1 übertragen.

Die Analyse-Show am Montag, den 21. November, um 13 Uhr auf Sky Sport News schließt das Rennwochenende ab. Dabei wird Moderator Noah Pudelko die spannendsten Ereignisse des Formel 1 Wochenendes analysieren und aufarbeiten.

Programmübersicht zum Grand Prix auf Sky Sport F1

Samstag, 19.11.:

9:00 – 10:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

11:15 – 13:00 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

13:10 – 14:20 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

14:30 – 16:15 Uhr: Formel 1 – Qualifying

16:15 – 17:00 Uhr: 4 ever Seb!

Sonntag, 20.11.:

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

12:30 – 13:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

13:55 – 15:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

15:45 – 16:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

16:30 – 17:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

17:00 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Abu Dhabi

Montag, 21.11.:

13.00 – 13.30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Quelle: Sky Deutschland

