„Friends: The Reunion“ heute auf Deutsch bei Sky One

Anzeige

Ab heute auch auf Deutsch! Nach zehn Staffeln und 17 Jahre nach Ende der Serie zeigt Sky die Wiedersehenssendung mit allen ursprünglichen Protagonisten.

Am Dienstag, den 17. August um 20.15 Uhr läuft das TV-Spezial „Friends: The Reunion“ (Lesen Sie dazu auch weiter auf DIGITAL FERNSEHEN) auf Sky One und ist ab diesem Zeitpunkt auch auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf und wahlweise auch in einer deutschsprachigen Version verfügbar. Die deutsche Fassung ist dabei nach Angaben von Sky „größtenteils mit Voice-Over versehen und stellenweise synchronisiert“. Für das lang erwartete Wiedersehen kehrten die ‚Friends‘-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer an den Originalschauplatz“ der Dreharbeiten der Serie zurück.

Es werden auch zahlreiche Gäste bei „Friends: Reunion“: zu sehen sein. Sky verspricht: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon und Malala Yousafzai. Das Spezial ist 100 Minuten lang.

Die Serie läuft derzeit auf TNT Comedy montags bis freitags gegen 9.35 Uhr/9.50 Uhr mit jeweils drei Episoden am Stück.