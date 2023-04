„Fubar“ bei Netflix: Trailer zur neuen Schwarzenegger-Serie

Anzeige

In dem Trailer für die Action-Komödien-Serie „Fubar“ teilt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) mit Fäusten, Waffen und Charme aus.

Anzeige

Der Streamingdienst Netflix stellte das knapp dreiminütige Video am Mittwoch (Ortszeit) ins Netz. Die Agenten-Serie mit Schwarzenegger in seiner ersten Serien-Hauptrolle läuft am 25. Mai auf der Streaming-Plattform an.

Sylvester Stallone gratulierte seinem Kollegen auf Instagram zu der neuen Serie. „Großer Mann, die Sendung sieht großartig aus, ich werde sie mir anschauen.“

Darum geht es in „Fubar“

Der „Terminator“-Star und Monica Barbaro („Top Gun: Maverick“) spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie sich für einen gemeinsamen Einsatz zusammenraufen.

Zur Besetzung gehören auch Gabriel Luna („Terminator: Dark Fate“), Travis Van Winkle („Transformers“) und Jay Baruchel („The Kindness of Strangers“). Produziert wird die Serie mit acht einstündigen Folgen von Skydance Television und „Sopranos“-Autor Nick Santora.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Text: dpa/ Redaktion: JN