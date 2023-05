„Godfather of Harlem“ mit Forest Whitaker: Neue Staffel startet heute

Anzeige

Das Gangster-Epos „Godfather of Harlem“ mit Oscar-Preisträger Forest Whitaker erhält eine dritte Staffel, die in Deutschland nun exklusiv bei MagentaTV an den Start geht.

In den USA feierte die dritte Staffel von „Godfather of Harlem“ bereits Anfang 2023 ihre Premiere. In Deutschland ist die Gangster-Serie exklusiv bei MagentaTV in der Megathek zu finden. Staffel 1 und 2 sind dort bereits verfügbar. Nun, am 11. Mai, kommt auch Staffel 3 hierzulande erstmals zu MagentaTV. Nach wie vor kämpft hier Oscar-Preisträger Forest Whitaker („Rogue One: A Star Wars Story“) als Gangsterboss Bumpy Johnson um die Vorherrschaft im New York der 1960er Jahre.

Forest Whitaker zwischen Gangstergeschäften und Bürgerrechtsbewegung

In der dritten Staffel „Godfather of Harlem“ ist es die kubanische Mafia, die Bumpy Johnson (Forest Whitaker) zu schaffen macht. Der Kampf um den New Yorker Stadtteil Harlem wird also nun zwischen Afroamerikanern, Italienern und Lateinamerikanern ausgetragen. Zusätzlich mischt sich auch noch die CIA in den brodelnden Krisenherd ein.

© 2023 MGMPlus Entertainment. All Rights Reserved. MGM+™ is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. Godfather of Harlem © 2019-2023 ABC Signature Studios, Inc. All Rights Reserved. – Die Mafiabosse verhandeln um die Vorherrschaft im New Yorker Stadtteil Harlem

„Godfather of Harlem“ greift auch die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den 1960ern auf, als die afroamerikanische Gemeinschaft unter historischen Größen wie Martin Luther King und Malcolm X offen ihre Gleichberechtigung einforderte. Dabei musste gegen heftigste Widerstände des weißen Establishments angekämpft werden. In jener Zeit haben sich viele rassistisch motivierte Lynchmorde an Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern in die blutige US-Geschichte eingeschrieben.

„Godfather of Harlem“ vereint die Stars

In „Godfather of Harlem“ trifft diese Bürgerrechtsbewegung auf die kriminelle Unterwelt von New York und Gangsterboss Bumpy Johnson steckt mittendrin an der Seite des berühmten Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X (in Staffel 3 neu besetzt mit Jason Alan Carvell). Neben Hauptdarsteller Forest Whitaker gibt es auch viele andere bekannte Namen im Cast. Vincent D’Onofrio („Jurassic World“) ist in der Rolle des italienischen Mafioso Vincent Gigante zu sehen. Aber auch „Breaking Bad“-Star Giancarlo Esposito tritt in „Godfather of Harlem“ als der Senator Adam Clayton Powell Jr. auf.

Bildquelle: Godfather of Harlem (2): Deutsche Telekom

