Große TV Now Serien-Offensive startet

Startschuss für die Fiction-Offensive TV Now: Schon bald geht die Serie „Unter Freunden stirbt man nicht“ mit Iris Berben und Heiner Lauterbach auf Sendung.

Erst im Februar dieses Jahres wurden elf neue und starbesetzte Eigenproduktionen angekündigt und bereits im Dezember findet nun die erste Serie ihren Weg zu TV Now. Alle vier Folgen der hochkarätig besetzten Serie „Unter Freunden stirbt man nicht“ sind ab 17. Dezember bei dem Streamingdienst von RTL verfügbar. Die TV-Ausstrahlung ist zu einem späteren Zeipunktt bei Vox geplant. Iris Berben als Ella, Heiner Lauterbach als Joachim, Adele Neuhauser als Annette und Michael Wittenborn als Friedrich übernehmen die Hauptrollen in der tragikomische Mini-Serie – in einer Gastrolle ist zudem Walter Sittler zu sehen.

„Unter Freunden stirbt man nicht“ ist eine Adaptation der israelischen Serie „Stockholm“ nach dem gleichnamigen Roman von Noa Yedlin.

Das nächste Format der Serienoffensive ist darüber hinaus auch schon in der Mache. achtteilige „Tilo Neumann und das Universum“ mit Christoph Maria Herbst und der Stimme von Elena Uhlig in den Hauptrollen wird seit Ende Oktober gedreht. Sie kommt im Frühjahr 2021 zu TV Now.

Die Free-TV-Premiere der achtteiligen Serie wird voraussichtlich im Herbst/Winter 2021/22 enbenfalls wieder bei Vox zu sehen sein.