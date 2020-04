„Haus des Geldes“: Netflix erntet Shitstorm für Spoiler

Kürzlich startete eine der beliebtesten Serien bei Netflix in die vierte Staffel. Mit einem unvorsichtigen Facebook-Post hat der Streamingdienst allerdings die Fans gegen sich aufgebracht.

Am 9. April ging auf der deutschen Facebookseite von Netflix ein Post online, in dem das Schicksal einer Figur aus der Serie „Haus des Geldes“ verraten wurde. Damit hat der Streaminganbieter zahlreichen Fans des Formats, die die neuen Folgen noch nicht gesehen hatten, den Spaß verdorben. Zu dem Zeitpunkt war die neue vierte Staffel von „Haus des Geldes“ nämlich noch nicht einmal eine Woche zum Ansehen verfügbar.

Enttäuschte und wütende Reaktionen ließen da nicht lange auf sich warten:Die Fans brachten ihren Ärger über das Social Media Team von Netflix deutlich zum Ausdruck. Auch in anderen sozialen Netzwerken wie Twitter meldeten sich wütende Zuschauer der Serie zu Wort.

@NetflixDE das war definitiv das asozialste, was ihr bisher auf Facebook abgezogen habt. Danke für den Spoiler durch euch zwecks Haus des Geldes. #fettenapplaus — Chris K (@ChrisK73940759) April 9, 2020

Die einzigen die spoilern ist eure Netflix Seite auf Facebook, bringen einfach mal einen der größten Haus des Geldes Spoiler der ganzen Serie, welches Genie auch immer da in der Marketing Abteilung sitzt… — Michael Janik (@MichaelJanik1) April 9, 2020

„Haus des Geldes“ läuft seit 2017 bei Netflix. In der spanischen Heist-Serie geht es um eine Gruppe Krimineller, die mit waghalsigsten Plänen große Banküberfälle plant. Die vierte Staffel wurde am Starttag am 3. April allein in Deutschland über 20,5 Millionen Mal abgerufen.