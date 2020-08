Heute live und exklusiv bei DAZN: Zweiter Europa League-Finalist gesucht

Anzeige

Nachdem sich der FC Sevilla am Sonntag mal wieder für das Finale Europa League qualifiziert hat, tragen Inter Mailand und Schachtar Donezk das Duell im den zweiten Platz im Endpsiel aus – live bei DAZN.

An diesem Montag steht das vorletzte Spiel der Europa League-Saison 2019/29 an. Es muss nur noch der zweite Finalist ermittelt werden. Final-Dauergast Sevilla, die schon dreimal (hintereinander!) die Europa League gewonnen haben, wartet seit gestern auf seine nächste und letzte Herausforderung. Es wird entweder Wolfsburg-Bezwinger Donezk oder Inter Mailand, die Leverkusen im Viertelfinale elimierten, sein, die gegen die UEFA-Cup- (weitere zwei Titel 2006 und 2007) und Europa-League-erprobten Andalusier antreten werden. Anpfiff ist um 21 Uhr an diesem Montagabend in Düsseldorf – live und exklusiv bei DAZN.

Das Finale am Freitag in Köln wird, wie das gestrige Spiel zwischen Sevilla und Manchester United, wiederum im Free-TV zu sehen sein. Dann übertragen RTL und DAZN live.