Hier gibt es das TV-Duell zwischen Trump und Biden in voller Länge

Der Schlagabtausch zwischen den Präsidentschaftskandidaten der zwei großen US-Parteien hat lange Tradition – nun ist zwischen dem Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden das erste Duell gelaufen.

In Deutschland war es bereits weit nach Mitternacht, als sich Ex-Vizepräsident Biden und Donald Trump zum Rededuell im US-Fernsehen trafen. Wie erwartet gab sich der amtierende Präsident giftig und angriffslustig, während der ehemalige Obama-Vize Joe Biden das zu Tage tragen wollte, was viele an Donald Trump so bitterlich vermissen: Staatsmännische Ruhe und Besonnenheit.

Wer die vollständige Debatte von über anderthalb Stunden Laufzeit sehen möchte, sich aber nicht zu nachtschlafender Zeit vor den Livestream setzen wollte, kann auf dem Youtube-Kanal der „Tagesschau“ das verbale Ringen um die Gunst der US-Wähler Revue passieren lassen.