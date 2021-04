Hoffenheim gegen Leverkusen – Bundesliga heute live im Stream

Anzeige

Die TSG Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen – und für beide Mannschaften wären heute drei Punkte ein wichtiges Zeichen. Der Bundesliga-Freitag ist heute wie gewohnt live im Stream zu sehen.

Leverkusen läuft nach Leistungsloch und Trainer-Rauswurf den letzten Fellen einer verspielten Bundesliga-Saison hinterher: Während man die Spielzeit mit glaubhaften Champions League-Ambitionen gestartet hat, stimmen seit Winter bei der Werkself Mentalität und damit auch das Schlachtenglück nicht mehr. Der Niederländer Peter Bosz musste infolgedessen seinen Hut nehmen – und Bayer Leverkusen muss in den letzten Spielen der Saison Zählbares einfahren, um zumindest noch eine Teilnahme an der Europa League sichern zu können.

Auch für Hoffenheim geht es weiter um einiges: Während in der Spitzengruppe der Bundesliga die Lage mittlerweile einigermaßen aufgeräumt erscheint, ist die komplette untere Tabellenhälfte weiterhin nicht vor Abstieg oder Relegation gefeit. Die TSG aus dem Kraichgau gehört zwar zu den Mannschaften, denen das Wasser derzeit auf den ersten Blick nicht bis zum Hals steht, jedoch will man sicher auch in Hoffenheim nicht erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen.

Hoffenheim gegen Leverkusen live bei DAZN

Sport-Streamingdienst DAZN zeigt die heutige Freitagspartie der Bundesliga ab 20.30 Uhr (Anstoßzeit) live im Stream. Ebenfalls ist die Partie für Prime-Mitglieder zu sehen, die den Eurosport-Player beim Amazon-Streamingdienst als Channel gebucht haben.

Beide Dienste gibt es für Neukunden einen Monat lang kostenlos zur Probe. DAZN kostet im Folgemonat 11,99 Euro, während der Eurosport-Player mit 5,99 zu Buche schlägt.