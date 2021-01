Horrorklassiker für kurze Zeit gratis auf YouTube

Anzeige

Von Dracula und Frankenstein bis zum unsichtbaren Mann: Auf YouTube kann man für kurze Zeit ausgewählte Horrorklassiker gratis und legal streamen.

Universal Pictures hat mit seinen legendären Monsterfilmen Geschichte geschrieben und das Horror-Genre für immer geprägt. Auf Universals YouTube-Kanal „Fear: The Home of Horror“ blickt man in zahlreichen Videos auf die Zeit der größten Auftritte von Dracula, Frankenstein oder auch der Mumie zurück. Wer die Klassiker noch einmal neu entdecken oder einige Wissenslücken füllen will, hat aktuell auf diesem Kanal eine besondere Gelegenheit. Für kurze Zeit können dort nämlich einige dieser Filme kostenlos gestreamt werden. Das Angebot gilt allerdings nur eine Woche lang und endet am 23. Januar. Ein weiteres Manko: Die Filme stehen nämlich nur im englischen Originalton zur Verfügung.

Den Auftakt machte am 15. Januar „Dracula“ von 1931 mit Bela Lugosi als Blutsauger. Es folgten seitdem „Die Mumie“, „Frankenstein“, „Frankensteins Braut“, „Der Wolfsmensch“ und „Der unsichtbare Mann“. Letzterer erhielt erst im vergangenen Jahr eine furiose Neuverfilmung mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle. Gestern ist darüber hinaus auch „Abbott and Costello Meet Frankenstein“ erschienen, der zu den eher unbekannteren Filmen der Reihe gehören sollte. Die Horrorkomödie stellt eine Art Parodie auf den Frankenstein-Stoff dar und bildet den Abschluss des aktuellen Streaming-Angebots.

Wer sich noch intensiver mit den einzelnen Werken befassen will, findet auf dem YouTube-Kanal darüber hinaus zahlreiche Dokumentationen. Die führen in die jeweiligen Horrorklassiker ein und beleuchten Darsteller, ikonische Momente oder auch die Entwicklung bestimmter Motive und Figuren im Verlauf der Filmgeschichte.