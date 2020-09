„I Know This Much Is True“ ab heute bei Sky in deutscher Fassung

Anzeige

In der Verfilmung des Romans „Früh am Morgen beginnt die Nacht“ ist Mark Ruffalo in einer Doppelrolle zu sehen.

Obwohl nur mit sechs Minuten Abstand, sind sie in zwei verschiedenen Jahrzehnten geboren: Dominick am 31. Dezember 1949 um 23.57 Uhr nachts, Thomas am 1. Januar 1950 um drei Minuten nach Mitternacht. Mark Ruffalo spielt die eineiigen Zwillinge, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Während der sensible Thomas den größten Teil seines Lebens in wechselnden Anstalten verbringt, versucht Dominick sich um den Bruder zu kümmern, kämpft gegen die Dämonen aus ihrer Vergangenheit und versucht, auch durch die Liebe zu Thomas sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen.

Die HBO-Miniserie „I Know This Much Is True“ startet heute auch in der deutschen Synchronisation bei Sky, nachdem die Originalton-Variante bereits im Mai parallel zum US-Start zu sehen war. Ab heute läuft die Serie jeweils montags um 20.15 auf Sky Atlantic in Doppelfolgen oder über Sky Ticket und Sky Q auf Abruf.

Die Miniserie basiert auf dem Roman „Früh am Morgen beginnt die Nacht“ von Wally Lamb. Das Drehbuch stammt von Derek Cianfrance, Mark Ruffalo steht nicht nur vor der Kamera, sondern fungiert auch als ausführender Produzent. Neben Ruffalo sind Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, John Procaccino, Juliette Lewis und Kathryn Hahn in weiteren Rollen zu sehen.