„Jack Ryan“ – Premiere der dritten Staffel auf Prime

Jack is back! Die dritte Staffel von „Tom Clancy’s Jack Ryan“, mit John Krasinski in der Hauptrolle, feiert heute, am 21. Dezember, Premiere bei Prime Video.

In der dritten Staffel der Action-Thriller-Serie ist Jack Ryan auf der Flucht und befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Er wird fälschlicherweise in eine größere Verschwörung verwickelt und findet sich plötzlich als Flüchtling in der Kälte wieder. Nun wird er sowohl von der CIA als auch von einer internationalen Banditengruppe – die er auffliegen lassen hat – gejagt und ist gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Dabei muss er Europa durchqueren und nicht nur versuchen, am Leben zu bleiben, sondern auch einen globalen Konflikt verhindern.

Alle acht Folgen der dritten Staffel „Jack Ryan“ ab heute auf Prime

Neben Krasinski kehren in der dritten Staffel auch Wendell Pierce als James Greer und Michael Kelly als Mike November zurück. Neu in der Serie sind Nina Hoss als Alena Kovac und Betty Gabriel als Elizabeth Wright.

„Tom Clancy’s Jack Ryan“ wird von Amazon Studios, Paramount Television Studios und Skydance Television koproduziert und von Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller und Michael Bay produziert. Außerdem sind Tom Clancy und David Ellison, Dana Goldberg und Bill Bost von Skydance Television ausführende Produzenten der dritten Staffel zusammen mit Mace Neufeld und Carlton Cuse.

Quelle: Amazon Prime Video

Bildquelle: Jack Ryan: Amazon Studios