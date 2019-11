Jede Woche ein gratis Highlight im Event-Advent bei TV Now

Im Advent stellt TV Now jeden Sonntag ein Highlight-Format aus dem Jahre 2019 kostenlos für jeden eine Woche lang zum Abruf bereit.

Wer lieber gemütlich auf seiner Couch fernsieht, als auf Weihnachtsmärkten sich die Beine in den Bauch zu stehen, kann sich am Event-Advent von TV Now sattsehen. Jede Woche bis Weihnachten können sich auch Nicht-Abonennten ein Highlight aus dem nun langsam aber sicher austrudelnden Jahr kostenlos ansehen.

Kommenden Sonntag, am ersten Advent, startet die Aktion mit der ersten Staffel von „Paradise Hotel“. In der paradiesischen Datingshow kämpfen Singles mit allen Mitteln der Flirtkunst um den Sieg und müssen sich am Ende zwischen Geld oder Liebe entscheiden. Die zwölf Folgen und das Best of stehen vom 1. bis 7. Dezember auf TV Now zur Verfügung.

Am zweiten Advent folgt für die Woche vom 8. bis 14. Dezember die erste Staffel von „Temptation Island“, dem TV-Experiment, in dem Paare ihre Liebe unter extremen Bedingungen auf die Probe stellen. Welches Paar ist imstande den Verlockungen der Singles zu widerstehen?

In der dritten Adventswoche vom 15. bis 21. Dezember startet „Jenke ohne Grenzen“ mit der Premiere der 3. Folge. In der Abenteuer-Doku überschreitet Jenke von Wilmsdorff auf spektakuläre Weise Länder- und Kulturgrenzen.

Zum vierten Advent wartet TV Now mit dem Dauerbrenner der deutschen Flirt-Formate auf: In der Woche über die Feiertage begleitet Inka Bause in der 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ einsame Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe.

TV Now hat jedoch auch noch mehr zu bieten: Bereits vor dem ersten Advent läuft diesen Freitag der „Black FriGay“ an – für einen Tag kann man heute die ersten fünf Folgen der schwulen Datingshow „Prince Charming“ umsonst ansehen.