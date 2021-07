„jerks.“: Dann startet die vierte Staffel bei Joyn

Anzeige

Ein gefälschter Vaterschaftstest, um sich aus der Verantwortung zu ziehen – das klingt ganz nach „jerks.“. Joyn zeigt die vierte Staffel der Serie von und mit Christian Ulmen ab August.

Seit bereits drei Staffeln scheitern Christian Ulmen und Fahri Yardim an den einfachsten Alltagssituationen. Oft lügen sie – der eine aus Selbstzweifeln, der andere, um seinen eigenen Vorteil zu sichern. In der vierten Staffel der mehrfach preisgekrönten Serie „jerks.“ drohen ihre Lügengebilde nun endgültig einzustürzen. Joyn Plus zeigt die Serie ab dem 26. August, die erste Folge gibt’s sogar gratis.

Vierte Staffel „jerks.“

In der vierten Staffel trennt sich Pheline von Fahri, als sie herausfindet, dass er die Rolle als Familienvater nicht einnehmen will. Denn Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter. Also beginnt Fahri nun doch den Kampf um seine Ehe. So bucht er ein Wochenende in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel. Und ein Psychologe soll es wieder richten. Auch bei Christian und Emily will sich Fahri entschuldigen. Doch Dämonen aus vergangenen Jahren klopfen wieder an.

Jagen, Gräber, Patchwork

Genau so beginnt die neue Staffel, die auch vertraute Momente für die „jerks.“ Fans bereithält. Denn Christian wird wieder beim Onanieren erwischt und übersieht wie immer seine Freundin Emily. Aber es gibt auch Überraschungen, die nicht nur die Protagonisten traumatisieren. Jagen, Gräber, Patchwork mit Teenagern – um all das geht’s in der neuen Staffel.

„jerks.“ wird von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist zudem Headwriter, Regisseur und Produzent der Comedyserie.

„jerks.“ bei Joyn, später im Free-TV

Bei Joyn Plus sind ab Donnerstag, 26. August, wöchentlich zwei neue Folgen der vierten Staffel „jerks.“ verfügbar. Einen Monat lang kann man Joyn Plus kostenlos testen, danach fallen 6,99 Euro im Monat an. Doch die erste Folge gibt es sogar kostenlos auf Joyn. ProSieben zeigt die neue Staffel nach der Premiere dann auch im Free-TV.