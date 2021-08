Die Joyn-Highlights im September

Anzeige

Streamingdienst Joyn läutet den Streaming-Herbst mit einigen Neustarts ein.

Den Anfang macht die fünfte Staffel „The Americans“, die ab dem 8. September zum ersten Mal im Free-TV auf Joyn zu sehen ist. Am 12. September zeigt Joyn PLUS+ mit „Bumblebee“ und „Kalte Füße“ exklusiv gleich zwei neue Film-Highlights. Auch die Fans von Klaas Heufer-Umlauf und Slavik können sich freuen: Das Original „Check Check“ geht am 23. September in die dritte und finale Runde. Slavik Junge rundet mit seinem neuen Original „Nicht erregen“ den Streaming-September auf Joyn ab.

„Check Check“, Staffel 3

Acht neue Folgen des beliebten Originals mit Klaas Heufer-Umlauf ab 23. September exklusiv bei Joyn Plus+

Auf zu neuen Ufern und zu sich selbst: In der dritten und finalen Staffel „Check. Check.“ von und mit Klaas Heufer-Umlauf geht es um wahre Freundschaft und Familie, ums Ankommen im Leben und unvermeidliche Erwachsenwerden. Jan (Klaas Heufer-Umlauf) und seine Truppe vom Flughafen Simmering bestehend aus Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert), Samira (Sara Fazilat) sowie Chefin Sabine (Doris Golpashin) konzentrieren sich nach einigen unterhaltsamen Verwirrungen schließlich im Finale der Serie auf das, was wirklich wichtig für sie ist. Klingt pathetisch? Ist es aber nicht! Denn in der mühsamen Selbsterkenntnis und dem Überspringen von mentalen Hürden liegt jede Menge Situationskomik.

„Nicht erregen“

Das neue Original von und mit Slavik Junge exklusiv und kostenlos ab 24. September auf Joyn

Die Community hat gewählt, Slavik Junge liefert – und zwar feinsten Original Content. In dem neuen Joyn Original „Nicht erregen“ klärt Slavik gemeinsam mit einer Sexualwissenschaftlerin über die menschliche Sexualität und Erregung auf – ein spannendes Experiment mit Comedy-Elementen. Es geht um die Frage, wie schnell Menschen erregt werden, ehe sie es selbst bewusst wahrnehmen. In jeder Episode stellen sich prominente und nicht-prominente Proband*innen einem Sex-Experiment, bei dem ihre Erregung gemessen wird.

„The Americans“, Staffel 5

Die spannende Spionage-Serie zum ersten Mal im Free-TV ab 8. September auf Joyn Primetime



Die fünfte Staffel taucht noch tiefer in das Doppelleben der Jennings ein und es stellt sich die Frage: Wie lange können sie ihre Tarnung noch aufrechterhalten? Elizabeth (Keri Russell) und Philip (Matthew Rhys) haben vom Center einen neuen Auftrag bekommen. Sie sollen einen russischen Überläufer ausfindig machen und überwachen. Die Mission ist riskant, aber von höchster Priorität. Als Tarnung nehmen sie die Identität einer Stewardess und eines Piloten an. Paige (Holly Taylor) kämpft unterdessen mit ihren eigenen Problemen und versucht, die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten.

Weitere Highlights im September auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Joyn bietet im September noch viele weitere Must-haves für einen spannenden Streaming-Abend. Die erste Staffel von „Filthy Rich“ ist ab dem 2. September zum ersten Mal im Free-TV auf Joyn Primetime zu sehen sowie nach TV-Ausstrahlung auf Joyn abrufbar. Wenn es doch lieber ein packender Filmabend sein soll, liefert Joyn PLUS+ gleich zwei neuen Filmneuheiten exklusiv ab dem 12. September: Hailee Steinfeld und Autobot Bumblebee retten in „Bumblebee“ die Welt. Für die tristeren Tage ist die deutsche Komödie „Kalte Füße“ mit Heiner Lauterbach, Emilio Sakraya und Sonja Gerhardt genau das Richtige.

Darüber hinaus gibt es einige Primetime Highlights wie die erste Staffel „Living Biblically”und die zweite Staffel „Trial & Error“ – jeweils in deutscher Erstausstrahlung ab dem 28. September live auf Joyn Primetime. Ab 6. September können sich die Fans der Serie „Animal Kingdom“ wöchentlich über neue Folgen auf Joyn Primetime freuen.