Steven Gätjen präsentiert Live-Event „Teammates“ auf Joyn

Die Game-Show „Teammates“ findet heute zum zweiten Mal live auf dem Streaming-Dienst Joyn statt mit Steven Gätjen als Moderator.

Der kostenlose Streaming-Dienst Joyn überträgt diesen Samstag, am 6. Mai, zum zweiten Mal die Game-Show „Teammates“ live und exklusiv. Heute um 18 Uhr geht es los. Die Internet-Stars von heute treten in Zweier-Teams gegeneinander an. Insgesamt wird es 15 Spiele geben, die über den Abend absolviert werden müssen und den Kandidaten verschiedenste Fähigkeiten abverlangen. Hirnschmalz ist demnach ebenso wichtig wie Kondition und Geschick.

„Teammates“ live und zum Abruf auf Joyn

Die Twitch-Größen Trymacs und Amar treten wieder zusammen an, um ihren Sieg vom letzten „Teammates“-Event zu verteidigen. Die Herausforderer sind u. a. Survial-Trainer Ottogerd Karasch alias OttoBulletproof, der auch einen eigenen Youtube-Kanal betreibt, und die Twitch-Streamerin Starletnova. Aber auch ein Fallschirmjäger und ein American-Football-Star stellen sich dem Kampf. Steven Gätjen wird die Show moderieren und Sportkommentator Holger Pfandt übernimmt die Begleitung der Live-Spiele.

Im Anschluss an die Live-Übertragung, steht das komplette „Teammates“-Event auch zum Abruf auf Joyn bereit.

