Joyn verschenkt ab heute den Start der 4. Staffel „jerks.“

Kurz vor Weihnachten gibt Joyn einen ersten Ausblick auf die vierte Staffel „jerks“ mit einer brandneuen Doppelfolge mit Christian Ulmen und Fahri Yardim.

„jerks.“ und Joyn wünschen frohe Weihnachten! In diesem Jahr gibt es bereits einen Tag früher ein Geschenk zum Auspacken: Ab dem heutigen 23. Dezember zeigt Joyn mit einer Doppelfolge den Auftakt der neuen Staffel seiner erfolgreichen Eigenproduktion, bevor diese ein halbes Jahr später komplett ausgestrahlt wird.

In der Doppelfolge geht es allerdings alles andere als besinnlich zu. Sie setzt dort an, wo die letzte Staffel endete: Was ist nach dem Partnertausch zwischen den vier Freunden passiert?

Zur Einstimmung können die Zuschauer auch alle Folgen der ersten drei Staffeln im Free-Bereich nochmal bingewatchen. Nach der Premiere auf Joyn präsentiert ProSieben die vierte Staffel „jerks.“ im Free-TV.