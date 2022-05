Joyn zeigt neue interaktive Gameshow mit Knossi

Anzeige

Der Streaming-Dienst Joyn hat am Freitag die neue interaktive Gameshow „Knossis Kingdom“ mit Jens Knossalla alias Knossi angekündigt.

Den Inhalt der neuen Show beschreibt die Streaming-Plattform folgendermaßen: Was ergeben ein König, ein Schloss, vier Promis, ein Wildcard-Gewinner und zahlreiche, verrückte Spiele um eine Krone? Nichts Geringeres als „Knossis Kingdom“! i&u Digital produziert ab Ende Mai acht Folgen von Knossis (Jens Knossalla) interaktiver Gameshow exklusiv für Joyn. Bei den Votings und der Community-Einbindung unterstützt Streamblast, kündigt Joyn an.

Knossi liebt seine Krone, doch dieses Schmuckstück soll ihm nun gestohlen werden! Die Crew, bestehend aus vier Prominenten wie Rewinside (3,3 Millionen Abonnenten auf YouTube) und CrispyRob (2 Millionen Abonnenten auf YouTube) sowie einer Wildcard-Gewinnerin oder einem Wildcard-Gewinner, versucht, sich durch verschiedene Spiele-Levels bis zum Endgegner Knossi durchzuschlagen, um ihm sein Markenzeichen abzuluchsen.

In den ersten Levels wird Knossi laut Joyn von seinen Gehilfen vertreten, die der Crew das Leben schwermachen und mit allen Mitteln versuchen, ihren König zu verteidigen. Die Gehilfen sind Teilnehmer aus Knossis Community. Generell hat seine Community immer wieder die Möglichkeit, sich zum Beispiel durch Abstimmungen an der Show zu beteiligen und auf das Geschehen einzuwirken. Im Finale im Schloss tritt die Crew gegen Knossi höchstpersönlich an. Kann der König sein Reich verteidigen oder muss er seine Krone abtreten?

„Knossis Kingdom“ soll im Sommer 2022 exklusiv auf Joyn zu sehen sein.

Text: Joyn/ Redaktion: JN