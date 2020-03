Kalkofe sendet heute live von zuhause

Oliver Kalkofe bleibt zu Hause und lädt alle Fans von Kalkofes Mattscheibe, SchleFaZ und Tele 5 zum „gemütlichen Heimabend“ ein.

„Wie könnte man sich besser an einem Freitagabend die Zeit vertreiben als mit Oliver Kalkofe gemeinsam daheim? Natürlich mit gebotenem Abstand einfach schön Zusammensein.“ – in dieser gewohnt triefend-sarkastischen Art kündigt der Satiriker seine Isolations-Wohnzimmershow an, die am heutigen Freitag live zu sehen sein wird.

Was die Zuschauer dort etwartet, beschreibt Oliver Kalkofe in seiner persönlichen Einladung: „Schaltet ein, schickt Fragen, sagt was ich für Euch tun kann und lasst uns in Monolog-Form miteinander reden und seid live dabei! Gemeinsam alleine und allein gemeinsam mit Euch – absurde Situationen erfordern halt einen kreativen Wahnsinn! Erwartet nix, aber schaut doch mal rein. Und besser als die Klopapier-Rollen stapeln oder den Kühlschrank-Inhalt digital zu archivieren wird es allemal… Ich freu mich auf Euch!“

Der Livestream aus Oliver Kalkofes Wohnzimmer beginnt heute um 18 Uhr und ist auf der Facebook-Seite des Comedians zu sehen.