Karlspreis 2023 im TV und Live-Stream: Selenskyj in Aachen

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selensyki nimmt am heutigen Sonntag den Karlspreis in Aachen entgegen. Die Veranstaltung wird live im TV und Stream übertragen – sogar in mehreren Sprachen.

Am heutigen 14. Mai nimmt der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj den Karlspreis zu Aachen entgegen und reiht sich damit in ein in eine Riege von namhaften Ausgezeichneten, unter anderem erhielten die Päpste Johannes-Paul II. und Franziskus I. den Preis für europäisches Engagement. Ebenfalls in der Liste der nicht immer unumstrittenen Preisträger finden sich der ehemalige Briten-Premier Tony Blair, NATO-Mann Javier Solana und Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder.

Skurril: Auch Nicht-Persönlichkeiten wie der Euro (ja genau, die Währung) und das Volk Luxemburgs wurden bereits mit dem Karlspreis ausgezeichnet, der seit 1950 jährlich in der ehemaligen Residenzstadt Karls des Großen verliehen wird und selbstverständlich nach „Charlemagne“ persönlich benannt ist. Ob der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj den Preis persönlich entgegennehmen würde, wurde angesichts der Sensibilität von dessen Personalie lange nicht bestätigt – doch die anrollenden Sicherheitsvorkehrungen in der beschaulichen Kaiserstadt in den Tagen zuvor legten bereits nahe, dass Selenskyj durchaus zum Festakt im historischen Aachener Stadtkern erscheinen würde.

Der Karlspreis 2023 im Live-Stream auf YouTube

Nun ist klar, dass sich der Präsident der derzeit im Krieg befindlichen Ukraine bereits in Deutschland ist, sich zuvor in Berlin in politischer Außenmission aufhält. Zwischen 10:30 und 11 Uhr startet, wohl mit ein wenig Verspätung, der Live-Stream zum Aachener Karlspreis 2023 auf der Videoplattform YouTube. Dort gibt es sowohl einen Stream auf Deutsch sowie einen weiteren Stream in englischer Sprache zur Auswahl. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung live am heutigen Sonntag, den 14. Mai 2023, von 15.00 bis 16.30 Uhr.

