Langzeit-Doku über Dunja Hayali bald bei Sky

Dunja Hayali gehört zu Deutschlands besten Journalistinnen, ist Moderatorin, Reporterin und vor allem eine Kämpferin. Sky widmet ihr eine Doku bei „Her Story“.

In „Her Story“ nimmt sie die Zuschauer mit in ihren beruflichen und privaten Alltag: Ob um 5 Uhr morgens gemeinsam mit ihrem Kollegen und guten Freund Mitri Sirin live im ZDF Morgenmagazin, bei einer Lesung zusammen mit Philipp Lahm in München oder gemeinsam mit Anchorman und Wegbegleiter Claus Kleber.

Ihre journalistische Arbeit, aber auch Hayali selbst, werden auch von einem erschütternden Ausmaß an Hass begleitet. Bei einer großen Anti-Corona Demonstration in Berlin sucht sie immer wieder mutig den Dialog mit den Teilnehmern. Zur Sicherheit wird sie und das gesamte Kamerateam von Personenschützern begleitet – bis die Situation eskaliert.

Auch im privaten Rahmen schlagen ihr in zahllosen Hassbriefen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Gewaltandrohungen entgegen. Sie stellt sich diesem Hass jeden Tag aufs Neue und lässt sich davon nicht kleinkriegen. Hayalis nie enden wollende Lebensfreude, ihre Passion für den Journalismus, ihre Freunde sowie Familie und Hündin Wilma helfen ihr dabei.

Sky porträtiert Dunja Hayali während der Pandemie

Das Sky Original zeigt eine entschlossene, aufrichtige und herzliche Frau, die Anfeindungen nicht einfach so stehen lassen kann und für das, was sie denkt und tut mit einer unbändigen Energie einsteht und entschlossen kämpft.

Journalistin Dunja Hayali: „Die Produktion war auch deshalb etwas Besonderes, da sie ein Jahr Ausnahmezustand und in meinem Fall Entschleunigung und Ausgebremst sein begleitet hat. Nichts hat so stattgefunden wie gedacht und geplant. Die Dokumentation zeigt damit Einblicke, die es ohne Corona nicht gegeben hätte.“

Die 60-minütige Dokumentation, produziert von DEF Media, ist ab 11. November exklusiv bei Sky Documentaries, Sky Ticket sowie auch auf Abruf über Sky Q zu sehen.

Quelle: Sky Deutschland

