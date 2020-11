„Lego Star Wars Holiday Special“ startet heute mit diesen Stars

Anzeige

Zum „Star Wars“-Lebenstag wird es festlich auf Disney+. Im Holiday Special treffen viele altbekannte Stars der Galaxie wieder aufeinander.

Der 17. November gilt als der Lebenstag, seit er 1978 im „Star Wars Holiday Special“ eingeführt wurde. Auch dieses Jahr wird der traditionelle Feiertag bei Disney+ wieder mit einem „Lego Star Wars Holiday Special“ gefeiert.

In der englischen Originalversion sprechen einige Franchise-Stars, unter anderem Kelly Marie Tran (Rose Tico), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) und Anthony Daniels (C-3PO) sind zu hören. Auch die “Star Wars: The Clone Wars”-Veteranen Matt Lanter (Anakin Skywalker), Tom Kane (Yoda, Qui-Gon Jinn), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) und Dee Bradley Baker (Klonkrieger) sind mit von der Partie.

In dem Film treffen sich Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose und die Droiden zur Feier des Lebenstags. Gemeinsam mit BB-8 begibt sich Rey auf ein neues Abenteuer, um ein tieferes Wissen über die Macht zu erlangen. In einem mysteriösen Jedi-Tempel stürzt sie sich in eine Zeitreise durch beliebte Momente der „Star Wars“-Filmgeschichte und trifft dabei Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan und weitere ikonischen Helden und Schurken aus allen neun Filmen der Skywalker-Saga. Doch wird sie es rechtzeitig zum Fest des Lebenstages zurückschaffen und die wahre Bedeutung des Festtags erfahren?

An der Produktion beteiligten sich Atomic Cartoons, die Lego Group und Lucasfilm.