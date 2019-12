Letzte Staffel „The Big Bang Theory“ bald schon bei Netflix

Die 12. Staffel „The Big Bang Theory“ kann bald auch im Netz gestreamt werden. Demnächst ist das Serienfinale der Nerds auf Netflix abrufbar.

Bald kann das Binge-Watching losgehen: Am 8. Januar landet die letzte „Big Bang Theory“-Staffel in Netflix‘ Streamingangebot. Die Hitserie war hier in Deutschland erst kürzlich im Free-TV bei ProSieben zu Ende gegangen.

Dort dauerte es inklusive einer sechsmonatigen Unterbrechungen fast ein ganzes Jahr von der ersten bis zur letzten Folge der 12. Staffel. Nun können schon in ein paar Wochen die finalen Episoden der wohl beliebtesten Sitcom des letzten Jahrzehnts in einem Rutsch per Binge-Watching konsumiert werden.