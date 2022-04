„Licorice Pizza“: Einer der bislang besten Filme 2022 jetzt zum Streamen

Anzeige

Paul Thomas Andersons grandioses 70er-Jahre-Porträt „Licorice Pizza“ ist schon jetzt als Video-on-Demand für das Heimkino erhältlich.

Bei den Oscars am vergangenen Sonntag war Paul Thomas Andersons Opus in gleich drei Kategorien nominiert: Regie, Drehbuch und bester Film. Am Ende ging „Licorice Pizza“ zwar leer aus, doch der Qualität seines Film tut das natürlich keinen Abbruch. In „Licorice Pizza“ erzählt der berühmte Autorenfilmer die Geschichte zweier junger Menschen, deren Wege sich immer wieder kreuzen. Immer sind die auf der Suche nach dem nächsten großen Geschäft, immer mehr lassen sie sich vom Lebensgefühl und den trügerischen Aufstiegsversprechen ihrer Zeit dahintreiben und verführen.

Paul Thomas Anderson hat dabei mit großem Aufwand und dichter Atmosphäre das Los Angeles der 1970er wieder zum Leben erweckt, ohne dabei ein rein verklärendes Nostalgiestück abzuliefern, wie DIGITAL FERNSEHEN in der Kritik zum Film feststellte. Alles gekrönt von einer wahnsinnig intensiven und gleichzeitig urkomischen Talfahrt in einem LKW.

Am 27. Januar 2022 startete der Historienfilm in den deutschen Kinos, wo er zum Teil auch noch läuft. Inzwischen ist „Licorice Pizza“ außerdem auch im Heimkino zu sehen. Für knapp 14 Euro kann man ihn digital auf den gängigen Plattformen wie Prime Video, iTunes und Google Play als Video-on-Demand erwerben. Eine Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray ist derweil für den 30. Juni angesetzt. Spätestens ab diesem Datum sollte man „Licorice Pizza“ dann auch zu einem günstigeren Preis digital leihen können.

